القاهرة 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مساء اليوم مع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، تطورات عدد من القضايا الإقليمية والتأكيد على أهمية تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة حفاظاً على الأمن العربي.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن المباحثات تناولت التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات ، حيث أكد أمير الكويت استمرار الموقف الكويتي الثابت والداعم لأمن مصر واستقرارها، مشيدًا بتميز العلاقات المصرية الكويتية.من جانبه، أكد الرئيس المصري خلال اتصاله، على استمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده أطر التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، فضلاً عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية.//انتهى//21:08ت م0109