سيهات 02 ذو القعدة 1440 الموافق 5 يوليو 2019م واسنظمت اللجنة النسائية بنادي الخليج بسيهات بالتعاون مع المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام، أمس الاول حملة التبرع بالدم النسائية في نسختها الأولى تحت عنوان”دم من دانات“ بمشاركة ٤٦ سيدة ، وذلك بمقر النادي بسيهات .واوضحت المنسقة للحملة شذى المرزوق إن الحملة تضمنت عدد من الأركان منها ركن الرسم المباشر من وحي الحملة بمشاركة عدد من الفنانات التشكيليات والركن الخاص بفن الديكوباج بالإضافة إلى عرض صحي تثقيفي عن فوائد التبرع بالدم ، مبينة أن المشاركين في الحملة بلغ 22 كادرًا طبيًا و4 عضوات من اللجنة المنظمة وسيدتان متعاونتان مع اللجنة، مشيدة بدور اللجنة النسائية والمتعاونات والكادر الطبي في المختبر الإقليمي المنفذ للحملة وجهود إدارة نادي الخليج التي هيأت كل عوامل نجاح الحملة.فيما نوهت أخصائية المختبر مأب آل اسماعيل أن الحملة تهدف لتغطية احتياج بنك الدم بالمنطقة لمرضى فقر الدم المنجلي والثلاسيميا والسكسل، مبينة فوائد التبرع بالدم في تحفيز نخاع العظم لإنتاج الدم وزيادة نشاط الدورة الدموية، مقدمة شكرها للقائمين على الحملة وجميع اللجان المتعاونة مع البنك الاقليمي وبنك الدم بالدمام والبنوك الاخرى لإتاحة الفرصة والمشاركة المجتمعية لجميع أطياف المجتمع في التعاون لإنقاذ المرضى.// انتهى//21:11ت م0110