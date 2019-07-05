جدة 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليه 2019 م واسرحب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالتوصل إلى الاتفاق المهم الذي أبرم بين الأطراف السودانية المتمثلة في المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير لوضع هياكل وترتيبات الفترة الانتقالية .وأعرب معاليه عن ارتياحة الشديد لهذه الخطوه الإيجابية المتميزة التي ستسهم في استقرار وأمن السودان وبناء تنمية شاملة تخدم المواطن السودني في المقام الأول .وأكد على أهمية تمسك الطرفين بهذا الاتفاق التاريخي وسرعة تنفيذه، عادًا هذا الاتفاق نموذجًا متميزًا يعكس مدى وعي الشعب السوداني وحرصه على الوطن وتنميته.واشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي أسهمت في توقيع هذا الاتفاق ، مؤكدًا استعداد المنظمة تسخير إمكانيتها لدعم الأمن والاستقرار والتمنية في السودان اتساقًا مع القرارات الصادرة على مستوى القمة والمجلس الوزاري .// انتهى //22:03ت م0114