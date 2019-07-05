ثقافي / سوق "خان الخليلي " يجذب زوار صيف بريدة بالفنون الاستعراضية
الجمعة 1440/11/2 هـ الموافق 2019/07/05 م واس
بريدة 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس
جذب سوق خان الخليلي الذي يعد أعرق الأسواق العربية التي تشكل إرثاً تاريخياً ، وثقافياً زوار مهرجان صيف بريدة هذا العام الذي يحل هذه الأيام ضيفاً على مدينة بريدة من خلال تجسيد دكاكينه ومقاهيه الشهيرة - من أقدم الأسواق العربية ، وأشهرها ، خصوصاً في ذاكرة الأدباء والمثقفين .
ويعود عمر خان الخليلي إلى أكثر من نصف قرن ، وهو في الأصل حي شعبي وسط القاهرة القديمة عُرف بكثرة حوانيته وتعددها وانتشار المقاهي والمطاعم الشعبية بين أركانه ، ويتمتع بجذب سياحي كبير ، خصوصاً بعد ارتباطه الوثيق بكبار الأدباء والروائيين ، كنجيب محفوظ الذي كتب روايته الشهيرة ( خان الخليلي ) ودارات أحداثها في أزقة الحي ، وكان مقهى الفيشاوي في هذا السوق ملتقى للمثقفين وكبار الصحافيين فبات رمزاً فنياً وثقافياً .
وبين المنظمون لمهرجان صيف بريدة 40 أن السوق المحاكي لسوق الخليلي بطرازه المعماري وحوانيته يحظى بإقبال كبير ، حيث العروض الشعبية المصرية ، والفرق الاستعراضية الراقصة ، بينما يتسمّر الزوار على الجلسات الخشبية الشعبية للمقاهي التي تزين أطراف السوق .
يذكر أن مهرجان صيف بريدة يشهد تزايداً في أعداد الزوار وصل إلى 160 ألف زائر خلال ( ١٥ ) يوماً من انطلاقته .
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22:12ت م
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