بريدة 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسجذب سوق خان الخليلي الذي يعد أعرق الأسواق العربية التي تشكل إرثاً تاريخياً ، وثقافياً زوار مهرجان صيف بريدة هذا العام الذي يحل هذه الأيام ضيفاً على مدينة بريدة من خلال تجسيد دكاكينه ومقاهيه الشهيرة - من أقدم الأسواق العربية ، وأشهرها ، خصوصاً في ذاكرة الأدباء والمثقفين .ويعود عمر خان الخليلي إلى أكثر من نصف قرن ، وهو في الأصل حي شعبي وسط القاهرة القديمة عُرف بكثرة حوانيته وتعددها وانتشار المقاهي والمطاعم الشعبية بين أركانه ، ويتمتع بجذب سياحي كبير ، خصوصاً بعد ارتباطه الوثيق بكبار الأدباء والروائيين ، كنجيب محفوظ الذي كتب روايته الشهيرة ( خان الخليلي ) ودارات أحداثها في أزقة الحي ، وكان مقهى الفيشاوي في هذا السوق ملتقى للمثقفين وكبار الصحافيين فبات رمزاً فنياً وثقافياً .وبين المنظمون لمهرجان صيف بريدة 40 أن السوق المحاكي لسوق الخليلي بطرازه المعماري وحوانيته يحظى بإقبال كبير ، حيث العروض الشعبية المصرية ، والفرق الاستعراضية الراقصة ، بينما يتسمّر الزوار على الجلسات الخشبية الشعبية للمقاهي التي تزين أطراف السوق .يذكر أن مهرجان صيف بريدة يشهد تزايداً في أعداد الزوار وصل إلى 160 ألف زائر خلال ( ١٥ ) يوماً من انطلاقته .// انتهى //22:12ت م0115