تونس 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسبدأت بمحافظة المنستير التونسية اليوم، أعمال ندوة دولية بعنوان "حوكمة وإدارة السلامة المرورية" بمشاركة متخصصين من عدة دول عربية وأجنبية.وتهدف الندوة التي تستمر يومين إلى تبادل التجارب والاطلاع على آخر المستجدات في مجال السلامة المرورية والبحث عن أسباب ارتفاع حوادث المرور لإيجاد الحلول الناجعة لهذه الظاهرة.وأفاد رئيس الاتحاد العربي للسلامة المرورية سعيد الحارثي، أنّ حوادث المرور في الدول العربية تتسبب بخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وتهدر أموالاً طائلة، مشيرًا إلى أنه رغم المجهودات المبذولة من قبل مختلف الجهات المعنية، فإنه لابّد من مواصلة البحث والاجتهاد لإيجاد وسائل علمية من شأنها التخفيض من نسبة الوفيات والإصابات نتيجة الحوادث على الطرقات.من جهته، أعلن رئيس جمعية "تونس للسلامة المرورية" بلال الونيقي، تأسيس الاتحاد العربي للسلامة المرورية، ومقره جمهورية تونس، ويضم في عضويته إلى حد الآن عشرة دول، من بينها المملكة العربية السعودية وتونس ومصر والمغرب والجزائر وعمان واليمن.// انتهى //22:14ت م0116