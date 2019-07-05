الرباط 2 ذي القعدة 1440 ه موافق 05 يوليو 2019 م واسالتقى معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري في الرباط معالي وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المغربي محمد ساجد.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق الثنائي لما فيه المصلحة المشتركة.// انتهى //22:18ت م0117