عدن 02 ذو القعدة 1440 الموافق 05 يوليو 2019 واسرحبت الحكومة اليمنية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان الذي من شأنه التأسيس لانتقال سياسي سلمي جديد يحفظ للسودان ولشعبه الأمن والاستقرار والسلام ويجنبه الانزلاق في أتون الصراعات والفوضى.وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها وقوف اليمن الدائم إلى جانب السودان، معربة عن آملها في أن يتجاوز السودان هذه المرحلة الانتقالية بنجاح، وأن تشهد المرحلة القادمة المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار للشعب السوداني.// انتهى//22:19ت م0118