رياضي / بطولة ويمبلدون لكرة المضرب : ديوكوفيتش يـتأهل إلى الدور الرابع للمرة الـ12
الجمعة 1440/11/2 هـ الموافق 2019/07/05 م واس
لندن 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس
تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب إلى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة المضرب، للمرة الـ12 في مسيرته بفوزه الصعب اليوم على البولندي هوبرت هوركاش بنتيجة 7-5 و6-7 (5-7) و6-1 و6-4.
ويلتقي ديوكوفيتش في الدور الرابع الفائز من مباراة الكاندي فيليس أوجيه والفرنسي أوغو هومبير.
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22:33ت م
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