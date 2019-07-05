لندن 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واستأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب إلى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة المضرب، للمرة الـ12 في مسيرته بفوزه الصعب اليوم على البولندي هوبرت هوركاش بنتيجة 7-5 و6-7 (5-7) و6-1 و6-4.ويلتقي ديوكوفيتش في الدور الرابع الفائز من مباراة الكاندي فيليس أوجيه والفرنسي أوغو هومبير.// انتهى //22:33ت م0120