القاهرة 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسحقق منتخب بنين مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه لمنتخب المغرب من دور الـ 16 بالفوز 4 -1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب إستاد السلام في أولى مباريات دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية.وبهذا الفوز يتأهل المنتخب البنيني إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركته ببطولات أمم أفريقيا.وتوج اللاعب البنيني ستيفان سيسينيون بجائزة أفضل لاعب للمباراة في المباراة.//انتهى//22:34ت م0121