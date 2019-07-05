روما 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسعزز فريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، خط دفاعه بضمه التركي ميريه ديميرال من خصمه المحلي ساسوولو مقابل 18 مليون يورو .ولفت التركي البالغ من العمر 21 عاما الأنظار منذ انتقاله إلى ساسوولو في يناير الماضي على سبيل الإعارة آلانيا سبور، ما دفع يوفنتوس إلى التعاقد معه لخمسة أعوام من أجل مساندة ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني ودانييلي روغاني.ويأمل يوفنتوس الذي تعاقد مع مدرب نابولي السابق ماوريتسيو ساري للإشراف عليه خلفا لماسيميليانو أليغري، أن يحقق هدفه الأهم لهذا الصيف وهو ضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام.// انتهى //22:35ت م0122