محايل 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسنفذت بلدية مركز قنا التابعه لمحايل عسير جولات تفتيشية ورقابية, شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية والبوفيهات ،وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 20 كلم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 2 من المحلات التجارية وسجلت عدة مخلفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.وأكد رئيس البلدية أحمد بن عامر العربي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.// انتهى //22:44ت م0125