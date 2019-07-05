القاهرة 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسرحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه في الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شؤون السودان خلال المرحلة الانتقالية.وقال السلمي في بيان له اليوم إن البرلمان العربي يقف مع السودان لتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم.//انتهى//23:07ت م0128