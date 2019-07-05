أبوظبي 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق الذي تم التوصل له في السودان, معربة عن تطلعها بأن تشكل هذه الخطوة الإيجابية والمهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على ثبات موقف الإمارات الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره ودعمها لكل الإجراءات التي تحفظ أمن واستقرار السودان.// انتهى //23:24ت م0130