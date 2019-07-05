الجزائر 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسبدأت بالعاصمة النيجرية نيامي اليوم، أعمال اجتماع مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي، لبحث الوضع السائد في ليبيا والمهاجرين الأفارقة المتواجدين في ليبيا.وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد فقي، في كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع، أن الوضعية المقلقة للمهاجرين تستوقف الجميع لتحمل المسؤولية في حمايتهم ضد أي اعتداء أو استغلال، وحماية كرامتهم وأمنهم.ويعقد هذا الاجتماع على هامش الدورة الـ 35 العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، استعدادًا للقمة غير العادية للاتحاد الأفريقي المنتظر انعقادها الأحد القادم.// انتهى //23:28ت م0131