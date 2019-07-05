الرياض 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسيعتزم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إطلاق حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية يو غد السبت التي تستهدف علاج 65 إلى 85 طفلاً. وتستهدف الحملة إجراء عمليات جراحية للقلب المفتوح والقسطرة لأطفال الأسر ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، وإزالة معاناة الكثير من المصابين بأمراض القلب من الأطفال.كما تسعى الحملة إلى توفير احتياجات المرضى من الأدوية، والتثقيف الصحي لكل من يتلقى العلاج، وتفعيل دور المتطوعين وبناء قدراتهم للتطوع في مجالات العمل الإنساني.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ خمس حملات طبية مماثلة، ثلاث منها استهدفت مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن وحملتين في الجمهورية اليمنية، في إطار سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يقوم بها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.//انتهى//23:50ت م0133