عام / سمو نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد "البيشي"
السبت 1440/11/3 هـ الموافق 2019/07/06 م واس
جيزان 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزير أمير منطقة جازان لأسرة وذوي الشهيد الجندي أحمد بن عيسى مضيع البيشي ، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، منوها بما يسطره أبطال حرس الحدود والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم ، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية ، مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة.
من جانبهم عبر أسرة وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن ، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.
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