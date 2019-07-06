جدة 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليه 2019 م واساختتمت إصلاحية جدة أمس فعاليات النادي الصيفي للعام الحالي 1440 هـ تحت شعار "إجازتي" بدعم من إدراة التعليم بمحافظة جدة، حيث بلغ عدد النزلاء المستفيدين منه أكثر من 2000 شخص، بواقع 250 نزيل أسبوعياً.وأوضح مدير الإدارة العامة لإصلاحية جدة بالإنابة المقدم مسفر بن محسن الميموني أن البرامج المقدمة خلال صيف هذا العام استمرت أكثر من ثمانية أسابيع ، وتضمنت أربعة مسارات تدريبية، بواقع 32 برنامجاً، جرى توزيعها على ثمانية برامج لكل مسار منها.ولفت المقدم الميموني النظر إلى أن المسار الأول يتضمن التدريب والتقنية، ويحتوي على التدريب على صيانة الحاسب الآلي وطرق استخداماته ، والتجارة الإلكترونية، والمستهلك الذكي ومبادئ في صيانة الأجهزة الكهربائية ، و يتضمن المسار الثاني عن الترفية حيث يقدم دوري كرة الطائرة ودوري تنس الطاولة ومواهب وإبداعات، ثم المسار الثالث عن التطوع الذي قدم محتويات عديدة عن حقوق ومسؤليات المتطوعين وأفكار تطوعي ، في حين أن المسار الرابع يتضمن السياحة، ويشمل التوزيع الجغرافي لمناطق المملكة وطرق استخدام الخرائط السياحية ، والأمن والسلامةوفي الختام تسلم النزلاء المتميزين الهدايا ، واستمتع الحضور بما قدموه النزلاء في مسرحية تحت عنوان "لن أعود " وذلك بحضور مساعد مدير السجون منطقة مكة المكرمه بالإنابة العميد سعد بن عبدالله الاسمري ومدير التعليم المكلف الاستاذ صديق خوجه .// انتهى //00:10ت م0135