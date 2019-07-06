بريدة 2 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 5 يوليو 2019 م واساختتمت مساء اليوم ، حملة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات‬ بمنطقة القصيم التي نظمتها مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجهات الخيرية بالمنطقة ، استمرت مدة تسعة أيام في عدد من المواقع كالعثيم مول بمدينة بريدة والواحة مول بمحافظة الرس والعثيم مول بمحافظة عنيزة .وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة القصيم العميد الدكتور مهنا عبدالرحمن المهنا أن الحملة تضمنت العديد من البرامج التوعوية التي تهدف لبث الرسالة التوعوية للمجتمع للحد من ظاهرة الإدمان وتقديم الاستشارات العلاجية والتي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019 م ، مبيناً أنه تجاوز عدد الزوار للمعرض منذ افتتاحه بالمنطقة أكثر من 3640 زائر وزائرهـ .// انتهى //00:10ت م0136