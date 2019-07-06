مكة المكرمة 2 ذو القعدة 1440هـ الموافق 5 يوليو 2019م واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وابني الفقيدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وجموع المصلين، عقب صلاة مغرب هذا اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد آل سعود ـ رحمها الله ـ في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

كما أدى الصلاة، صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الامير صخر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وعددٌ من أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، وجمع غفير من المصلين.

ويتلقى أصحاب السمو أبناء وبنات الفقيدة ـ رحمها الله -، التعازي بقصر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ في حي الحمراء بمحافظة جدة ابتداءً من يوم غد السبت لمدة ثلاثة أيام، من بعد صلاة المغرب.

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