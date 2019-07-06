نيويورك 02 ذوالقعدة 1440هـ 05 يوليو2019 م واسانخفضت الأسهم الأمريكية اليوم دافعة مؤشر ستاندرد آند بورز500 للارتداد عن ثلاثة مستويات إغلاق قياسية، بعد تقرير أقوى من المتوقع بشأن الوظائف في الولايات المتحدة دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المدى الذي قد يصل إليه مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 42.59 نقطة، أو 0.61 بالمئة، إلى 26923.41 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 5.41 نقاط، أو 0.18 بالمئة، ليغلق عند 2990.41 نقطة،وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 8.44 نقاط، أو 0.10 بالمئة، إلى 8161.79 نقطة.وانهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 1.9 بالمئة وستاندرد آند بورز 1.7 بالمئة وداو جونز 1.2 بالمئة.//انتهى//00:22ت م0139