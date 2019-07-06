الجزائر 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم اليوم، نظيره التوغولي روبيرت دوساي، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ 35 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي تستضيفه العاصمة النيجرية نيامي حاليًا.ووفق وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، فإنه تم خلال اللقاء تقييم وضع العلاقات الثنائية وآفاق تطوير التعاون بين الجزائر والتوغو، لا سيما في مجالات التعليم العالي والتدريب، والتعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.كما بحث الوزير الجزائري مع وزير الدولة وزير داخلية النيجر محمد بازوم، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث القضايا المتعلقة بالتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والاتجار غير الشرعي والهجرة في المنطقة.// انتهى //00:22ت م0140