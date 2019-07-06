بيش ٢ ذو القعدة ١٤٤٠هـ الموافق ٠٥ يوليو ٢٠١٩م واسأدّى محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحه بعد صلاة عصر اليوم ، بجامع ابن تيمية بمركز مسلية التابع للمحافظة ، صلاة الميت على الشهيد الجندي أحمد بن عيسى مضيع البيشي ، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.ونقل محافظ بيش تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لذوي وأسرة الشهيد،وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوانوقد حضر الصلاة على الشهيد رئيس مركز مسلية ابراهيم هادي الشعبي ومدير شرطة بيش المقدم مجدي الحازمي وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة بالمنطقة.من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.//انتهى//00:33ت م0143