نيويورك 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسدعا مجلس الأمن الدولي اليوم إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا.وجاء في بيان للمجلس أن الأعضاء يشددون على ضرورة أن تسارع جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد وتلتزم بوقف إطلاق النار, منددين في الوقت نفسه بالغارة التي وقعت في الثاني من يوليو على مركز لإيواء المهاجرين وأسفرت عن 56 قتيلا.وأضاف البيان أن "أعضاء مجلس الأمن يدعون الأطراف للعودة سريعًا إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة, وأن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يكونا ممكنين إلا عبر حل سياسي".وأعرب المجلس عن قلقه العميق للوضع الإنساني الذي يتدهور في ليبيا ودعا جميع الأطراف إلى إفساح المجال أمام الوكالات الإنسانية للقيام بمهمتها في شكل تام.// انتهى //00:35ت م0145