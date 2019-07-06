لندن 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تراجع.

وسجل مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) تراجعاً بنسبة 0.66 ليصل الي 7553.14 نقطة.

وتراجع مؤشر (يورو ستوكس 50) بمعدل 0.46 بالمائة ليصل إلى 3527.98 نقطة، فيما خسر مؤشر (داكس) الألماني 0.49 بالمائة إلى 12568.53 نقطة.

كما تراجع مؤشرا (أي بي أس إكس) الأسباني 66 نقطة، و(أي إي اكس) الهولندي 3.07 نقطة.

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