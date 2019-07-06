رياضي / الأخضر يتأهل إلى الدور الثاني لبطولة غرب آسيا للناشئين لكرة القدم
السبت 1440/11/3 هـ الموافق 2019/07/06 م واس
الرياض 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس
تأهل المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم تحت ١٦ عاماً إلى الدور الثاني من بطولة غرب آسيا للناشئين لكرة القدم بفوزه على المنتخب الكويتي ٦-١ اليوم على ملعب الأمير عبدالله بمحافظة الزرقاء الأردنية ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة .
وسيواجه المنتخب السعودي نظيره السوري بعد غدٍ الأحد في الدور الثاني الذي سيلتقي فيه كذلك مع المنتخب الأردني "المستضيف "يوم الثلاثاء . المقبل .
// انتهى //
01:15ت م
0149