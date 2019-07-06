الرياض 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واستأهل المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم تحت ١٦ عاماً إلى الدور الثاني من بطولة غرب آسيا للناشئين لكرة القدم بفوزه على المنتخب الكويتي ٦-١ اليوم على ملعب الأمير عبدالله بمحافظة الزرقاء الأردنية ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة .وسيواجه المنتخب السعودي نظيره السوري بعد غدٍ الأحد في الدور الثاني الذي سيلتقي فيه كذلك مع المنتخب الأردني "المستضيف "يوم الثلاثاء . المقبل .// انتهى //01:15ت م0149