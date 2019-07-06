الرياض 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس القمر المتحدة بذكرى استقلال بلادهالمملكة ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل له في جمهورية السودانأداء صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعدرئيس وزراء باكستان يزور الصالة المخصصة لمبادرة طريق مكة في مطار إسلام أباد«هدف»: قبول 17500 طالب وطالبة في برنامج التدريب صيفيالعثور على جثة بطل المملكة في الغوصالحملة الأمنية تضبط أكثر من 3.4 مليون مخالفاً للأنظمة«الصحة» تؤكد على أخذ اللقاحات اللازمة للراغبين في الحجرئيس البرلمان العربي يرحب بالاتفاق السودانيمفتي جمهورية تونس : برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين له دور كبير في جمع الكلمة وتوحيد الصف الإسلاميمصر ترحب بالاتفاق حول تشكيل المجلس السيادي وحكومة مدنية في السودانالجيش اليمني يعلن عن تقدم جديد له في جبهة رازح بصعدةوزير الإعلام اليمني: خبراء إيرانيين يشرفون على المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيينحجاج ماليزيا يتعرفون على مشروعات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسةالسودان: «الانتقالي» والمعارضة يدفنان الخلافات.. ويتفقان على هياكل السلطةشراكة سعودية إندونيسية لتعزيز التعاون في مجالي الابتكار وريادة الأعمال الرقميينأميركا تطالب بعقد اجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية لمناقشة انتهاكات طهرانالولايات المتحدة والصين تخططان لإجراء محادثات تجارية الأسبوع المقبل// يتبع //06:42ت م0003