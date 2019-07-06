عام / الصحف السعودية
السبت 1440/11/3 هـ الموافق 2019/07/06 م واس
الرياض 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ رئيس القمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده
المملكة ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل له في جمهورية السودان
أداء صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد
رئيس وزراء باكستان يزور الصالة المخصصة لمبادرة طريق مكة في مطار إسلام أباد
«هدف»: قبول 17500 طالب وطالبة في برنامج التدريب صيفي
العثور على جثة بطل المملكة في الغوص
الحملة الأمنية تضبط أكثر من 3.4 مليون مخالفاً للأنظمة
«الصحة» تؤكد على أخذ اللقاحات اللازمة للراغبين في الحج
رئيس البرلمان العربي يرحب بالاتفاق السوداني
مفتي جمهورية تونس : برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين له دور كبير في جمع الكلمة وتوحيد الصف الإسلامي
مصر ترحب بالاتفاق حول تشكيل المجلس السيادي وحكومة مدنية في السودان
الجيش اليمني يعلن عن تقدم جديد له في جبهة رازح بصعدة
وزير الإعلام اليمني: خبراء إيرانيين يشرفون على المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين
حجاج ماليزيا يتعرفون على مشروعات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة
السودان: «الانتقالي» والمعارضة يدفنان الخلافات.. ويتفقان على هياكل السلطة
شراكة سعودية إندونيسية لتعزيز التعاون في مجالي الابتكار وريادة الأعمال الرقميين
أميركا تطالب بعقد اجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية لمناقشة انتهاكات طهران
الولايات المتحدة والصين تخططان لإجراء محادثات تجارية الأسبوع المقبل
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