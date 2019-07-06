الطائف 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واستتواصل فعاليات معسكر العمل التطوعي الشبابي والمقام حاليا بمحافظة الطائف ، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة ممثلةً في وكالة شؤون الشباب الإدارة العامة للنشاطات الشبابية بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بالطائف .وتتضمن المشاركات عديداً من الفعاليات والبرامج التطوعية والترفيهية والسياحية والرياضية والثقافية ،وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ممثلةً في أمانة الطائف ،التي منحت الشباب المشاركين تقديم عمل تطوعي يخدم المصطافين والزوار بمنتزه الردف وحديقة الفيصلية وقرية الكر والتلفريك بالهدا ، وكذلك تقديم عمل تطوعي في ترتيب وتنظيف المصاحف والعناية بها بجمعية المساجد الخيرية ،إضافة إلى زيارة دار المسنين وتقديم الهدايا وزيارة المرضى والتبرع بالدم بمستشفى الملك فيصل لنيل الأجر والثواب العظيم .وتختتم الفعاليات بتقديم عمل تطوعي للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام بميقات السيل ووادي محرم بالهدا .// انتهى //08:17ت م0008