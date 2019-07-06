طرابلس 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم تصريحات عقيله صالح رئيس مجلس النواب ووضعه 5 شروط لقبول مبادرة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، التي أطلقها قبل 20 يوم.وأشارت الصحف إلى أن القائد العام للقوات المسلحة التابعة للقيادة العامة، المشير خليفة حفتر أكد أن التقدم نحو العاصمة يعتمد على عملية عسكرية شاملة ولا يعتمد على موقع معين، نافيًا تأثير الانسحاب من مدينة غريان غرب البلاد على العملية العسكرية في طرابلس.ونوهت إلى تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن بلاده تعمل على استعادة الاستقرار في ليبيا، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أن الحكومة تدرس إغلاق مراكز الإيواء، وإخلاء سبيل المهاجرين غير الشرعيين؛ حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.وعرجت على الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، مبينة أنه تمت مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا.// انتهى //09:08ت م0009