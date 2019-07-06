بيروت 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسسلطت الصحف اللبنانية الضوء على موازنة الدولة اللبنانية لعام 2019م التي تمر الأسبوع المقبل في آخر مراحل دراستها من قبل اللجنة النيابية للمال والموازنة.ورصدت ارتفاع عدد ضحايا المعارك الدائرة في جنوب العاصمة الليبية، إلى قرابة ألف قتيل وفق إعلان منظمة الصحة العالمية .وأشارت إلى الأصداء الإيجابية التي لاقاها الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري السوداني وقادة الاحتجاجات حول الهيئة التي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة في البلاد.كما تناولت المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي أمس، حول موضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.وتناقلت صحف لبنان إعلان السلطات القضائية في جبل طارق، تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"، التي تم احتجازها، أمس.// انتهى //09:54ت م0010