إسلام آباد 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم قيام رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بزيارة إلى صالة المخصصة لتطبيق مبادرة طريق مكة في مطار إسلام أباد الدولي.واهتمت بإشادة عمران خان بتطبيق مبادرة طريق مكة، وشكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على ما توفره من خدمات لضيوف الرحمن وحرصها على التطوير المستمر لكل ما من شأنه تمكين المسلمين من أداء فريضة الحج بأمن وأمان وطمأنينة.وسلطت الضوء على اتفاق باكستان وروسيا على تعزيز التعاون البرلماني إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والدفاع.وتطرقت إلى مساعي أحزاب المعارضة الباكستانية لسحب الثقة عن رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني صادق سنجراني لتعيين رئيس جديد في هذا المنصب.وأشارت إلى دعوة العلماء في باكستان إلى نبذ الخلافات وعدم السماح للعناصر الإرهابية اختراق وحدة صف الشعب لنشر الطائفية.وتناقلت أنباء الزلزال الذي ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر وأدى إلى حدوث خسائر في الممتلكات.وفي الشأن الإقليمي اهتمت باتفاق المجلس الانتقالي السوداني والمعارضة على دفن الخلافات والسعي للاتفاق على هياكل السلطة.ودعت بعض الصحف كل من باكستان والهند إلى ضرورة بدء عملية الحوار الشامل لحسم الخلافات سلمياً لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.// انتهى //10:04ت م0011