الدمام 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليه 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه مؤخراً، مدير عام السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان، بمناسبة ترقيته إلى رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم.ونوه سموه بما تبذله القيادة الرشيدة – أيدها الله - لتطوير العمل في السجون، والحرص على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتنفيذ ما أطلقه سمو وزير الداخلية من برامج تطويرية وإصلاحية لنزلاء السجون، وإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "فُرجت"، والحرص على البرامج التأهيلية لنزلاء السجون الذين سيفرج عنهم، مشدداً سموه على ضرورة تكامل الجهود لإدماج السجين في المجتمع، والحرص على أن تكون العقوبة التي يقضيها ذات نفع له، واستمرار البرامج المقدمة حالياً لتشمل جميع النزلاء، متمنياً سموه للعميد النفجان ومنسوبي سجون الشرقية التوفيق.واطلع سموه على تقرير موجز لأعمال إدارة السجون في مجال تأهيل وإصلاح النزلاء عبر برنامج النزلاء الدارسين من خريجي مرحلة البكالوريوس والمرحلة الثانوية.من جانبه قدم العميد النفجان الشكر والتقدير لسمو نائب أمير الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، ودعم سموه للبرامج التأهيلية للنزلاء، وإشادته ببرنامج النزلاء الدارسين لدى اطلاعه على تقرير البرنامج، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تأهيل النزلاء وتطوير برامج التأهيلية لهم، خصوصاً في فترة ما قبل الإفراج.// انتهى //10:57ت م0012