القاهرة 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.وتناقلت تحريك الحكومة المصرية أسعار الوقود اعتبارًا من أمس، وذلك في إطار خطتها للتخلص من الدعم نهائياً والاستفادة منه في قطاعات أخرى وتخفيض عجز الموازنة.وأنبأت عن توصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وتحالف قوى "الحرية والتغيير" إلى اتفاق سياسي شامل لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام تعقبها انتخابات عامة.وأشارت في الإطار ذاته، إلى ترحيب مصر بالإعلان عن اتفاق الأشقاء في السودان على تشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة.وسلطت الضوء على الوضع في الأراضي الليبية، مبرزة دعوة مجلس الأمن الدولي إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا.وعرجت على إصابة 40 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، عن مقتل وإصابة 6 في انفجار سيارة بجنوب تركيا، واستئناف المباحثات التجارية بين الصين وأمريكا في بكين الأسبوع المقبل.// انتهى //11:14ت م0014