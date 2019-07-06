السيح 03 ذو القعدة 1440هـ الموافق 06 يوليو 2019م واستطلق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مركز الدعوة والإرشاد بالخرج غداً، برنامجاً توعوياً بعنوان "الأمن الفكري والتحذير من الجماعات الضالة" التي تقام في عدد من الجوامع والمساجد بمدينة السيح.ويستهل البرنامج بإقامة أربع محاضرات توجيهية حيث يلقي عبدالعزيز بن عبدالله الهويسين محاضرتين بعنوان : "سبل حماية الشباب من الأفكار المنحرفة والجماعات الضالة"، الأولى تقام بعد صلاة المغرب في جامع البكيري بحي السليمانية، والثانية بعد صلاة العشاء في جامع سعيد بن زيد في حي الأندلس، فيما يلقي أحمد بن ماجد الحربي محاضرتين بعنوان "أهمية لزوم الجماعة ونبذ الفرقة"، الأولى بعد صلاة المغرب في جامع الملك عبدالعزيز بحي السليمانية، والثانية بعد صلاة العشاء في جامع الأمير بندر بحي السلام.// انتهى //11:42ت م0018