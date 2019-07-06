ثقافي / برنامج "موهبة وتجربة" في ركن الأديب الصغير بأدبي الأحساء

السبت 1440/11/3 هـ الموافق 2019/07/06 م واس
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الأحساء 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واس
ينظم نادي الأحساء الأدبي، بعد غد الاثنين، برنامج " موهبة وتجربة "، وذلك ضمن برنامج النادي الإثرائي لصيف هذا العام الذي يقام للعام الثاني على التوالي تحت عنوان " أدبي الأحساء.. صيفي ثقافي ".
ووجه النادي عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي الدعوة للأطفال لحضور البرنامج الذي يقيمه من خلال ركن الأديب الصغير ‏في مقر النادي من الساعة 5 حتى الثامنة مساء، مرحبا باستقبال الأطفال وأمهاتهن للاستفادة من برامج "ركن الأديب الصغير "خلال الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع والفائدة للجميع.
‏ ودعا النادي الراغبين إلى التسجيل في البرنامج من الجنسين، والاطلاع على المزيد من التفاصيل.
// انتهى//
11:46ت م
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