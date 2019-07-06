الأحساء 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسينظم نادي الأحساء الأدبي، بعد غد الاثنين، برنامج " موهبة وتجربة "، وذلك ضمن برنامج النادي الإثرائي لصيف هذا العام الذي يقام للعام الثاني على التوالي تحت عنوان " أدبي الأحساء.. صيفي ثقافي ".ووجه النادي عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي الدعوة للأطفال لحضور البرنامج الذي يقيمه من خلال ركن الأديب الصغير ‏في مقر النادي من الساعة 5 حتى الثامنة مساء، مرحبا باستقبال الأطفال وأمهاتهن للاستفادة من برامج "ركن الأديب الصغير "خلال الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع والفائدة للجميع.‏ ودعا النادي الراغبين إلى التسجيل في البرنامج من الجنسين، والاطلاع على المزيد من التفاصيل.// انتهى//11:46ت م0019