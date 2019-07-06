ثقافي / برنامج "موهبة وتجربة" في ركن الأديب الصغير بأدبي الأحساء
السبت 1440/11/3 هـ الموافق 2019/07/06 م واس
الأحساء 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واس
ينظم نادي الأحساء الأدبي، بعد غد الاثنين، برنامج " موهبة وتجربة "، وذلك ضمن برنامج النادي الإثرائي لصيف هذا العام الذي يقام للعام الثاني على التوالي تحت عنوان " أدبي الأحساء.. صيفي ثقافي ".
ووجه النادي عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي الدعوة للأطفال لحضور البرنامج الذي يقيمه من خلال ركن الأديب الصغير في مقر النادي من الساعة 5 حتى الثامنة مساء، مرحبا باستقبال الأطفال وأمهاتهن للاستفادة من برامج "ركن الأديب الصغير "خلال الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع والفائدة للجميع.
ودعا النادي الراغبين إلى التسجيل في البرنامج من الجنسين، والاطلاع على المزيد من التفاصيل.
// انتهى//
11:46ت م
0019