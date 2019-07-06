الجزائر 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالمسيرات السلمية الحاشدة أمس في العاصمة وباقي المدن الكبرى، للجمعة ال20 على التوالي، للمطالبة بالتحول الديمقراطي ورحيل جميع رموز النظام السابق ومحاسبة المتورطين في الفساد.وأشارت إلى عقد أحزاب المعارضة والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية فعاليات المنتدى الوطني للحوار، لبحث الحلول الممكنة للخروج من الأزمة وإجراء انتخابات رئاسية بأقرب وقت.وتطرقت إلى الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة السودانية من أجل تقاسم السلطة وتسيير مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات و3 أشهر تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.وفي متفرقات أخرى، أشارت إلى تواصل الاحتجاجات داخل اسرائيل، عقب حادثة مقتل شاب من يهود الفلاشا الاثيوبيين على يد شرطي.// انتهى //12:03ت م0021