الدمام 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليه 2019 م واسنظمت جمعية إيفاء لذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية، دورة تدريبية للإسعافات الأولية، قدمتها مدربة الإسعافات الأولية بثينة الماجد من هيئة الهلال الأحمر السعودي القسم النسوي في المنطقة الشرقية، وشارك فيها 20 موظفة من منسوبات الجمعية.وأوضحت رئيسة إدارة التدريب والتطوير بالجمعية مها الحاج، أن الدورة تهدف إلى زيادة وعي منسوبات الجمعية بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة ،التي قد يواجهونها خلال أوقات الدوام وحياتهم اليومية، وإكسابهم مزيداً من المهارات الإسعافية، إضافة إلى التطوير والحصول على التدريب اللازم في مبادئ الإسعافات الأولية للإسهام في إنقاذ الحالات الحرجة عند الحاجة -لاقدر الله-، مبينة أن الدورة اشتملت على جانب نظري يضم المعلومات الإسعافية الأولية النظرية، وجانب عملي يعنى بتطبيق مهارات الإسعافات الأولية.من جانبه أكد مدير عام جمعية إيفاء لذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب، حرص الجمعية على تكوين شراكة حقيقية مع الجهات الحكومية والخاصة في تنفيذ برامج توعوية لمنسوبي الجمعية كافة ،التي ستسهم في تطوير المهارات وتحقيق الجمعية لأهدافها.// انتهى //12:06ت م0022