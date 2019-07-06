الرباط 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إلى التعاون الأمني بين المغرب و إسبانيا، في مجال مكافحة التهديدات الإرهابية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن التنسيق بين البلدين مكن من الإطاحة بأحد المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي.وأوردت إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن تمكن قواته من اعتراض طائرات مسيرة أطلقها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن، باتجاه مطار الملك عبد الله بجازان.في الشان الليبي نقلت عن منظمة الصحة العالمية، أن حصيلة المعارك جنوب العاصمة طرابلس، قد وصلت إلى ألف قتيل وأجبرت نحو 100 ألف شخص على النزوح.وتابعت الصحف فصول الأزمة السودانية، وأخبرت عن اتفاق فرقاء الأزمة بوساطة إثيوبية وأفريقية، على ملامح هيئة انتقالية تقود البلاد في المرحلة القادمة ويراسها بالتناوب مسؤولون مدنيون وعسكريون لمدة ثلاث سنوات وقد تزيد قليلًا.// انتهى //13:04ت م0027