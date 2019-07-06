سياسي / تونس ترحب بالاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان
السبت 1440/11/3 هـ الموافق 2019/07/06 م واس
تونس 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واس
رحبت تونس بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير في السودان، إثر مفاوضات مباشرة بينهما.
وأكدت تونس ، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها الليلة الماضية، أهمية هذا الاتفاق ، باعتباره خطوة مهمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان، من شأنها أن تساهم في الحفاظ على أمنه ، واستقراره ، ووحدته الترابية والاستجابة لتطلعات شعبه إلى الديمقراطية والتنمية والسلام.
كما أعربت في هذا الصدد عن تقديرها للجهود التي بذلتها مختلف الأطراف بهدف التوصل إلى هذا الاتفاق.
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