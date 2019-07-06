نجران 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسشهدت فعاليات مسرح الطفل والأسرة، والألعاب المقامة على المسرح المفتوح لمهرجان صيف "نجران 40"، إقبالًا كبيرًا من قبل زوار المهرجان، للمشاركة في برامجه ومسابقاته الثقافية والرياضية ومشاهدة عروضه المنوعة.وأوضح أمين منطقة نجران حمد آل عيبان، أن المهرجان الذي تنظمه أمانة منطقة نجران في "منتزه أبا الرشاش"، يشهد تقديم برامج وعروض يومية ومسابقات متنوعة ومميزة وهدايا تشجيعية للمشاركين في المسابقات الثقافية والرياضية، التي تستهدف جميع أفراد المجتمع.من جهته أبان رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، علي آل سالم أن الأيام القادمة للمهرجان تحمل عددًا من الفعاليات المتنوعة، من ضمنها إقامة دورة كروية للشباب بالتعاون مع إحدى الأكاديميات الرياضية، مُشيرًا إلى أن فعاليات المهرجان مستمرة حتى نهاية شهر ذي الحجة المقبل.// انتهى //13:20ت م0031