بيروت 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسارتفعت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 يونيو 2019 م، بقيمة 237 مليون ليرة لبنانية، لتصل إلى 209 مليارات و416 مليون ليرة لبنانية، بما يعادل 1.50 في المئة، مقيّمة على أساس سنوي.وأرجع تقرير موجز أصدرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي، هذا التراجع إلى انخفاض العملة المتداولة بمقدار 249 مليار ليرة، كما انخفاض الودائع تحت الطلب بمقدار 61 مليار ليرة لبنانية.وأشار التقرير إلى أنّه على مدار الأسبوع، ارتفع إجمالي الودائع (باستثناء الودائع تحت الطلب) بمقدار 73 مليارا و 28 مليون ليرة لبنانية، وذلك نتيجة زيارة في الطلب على الودائع لأجل والودائع الأدخارية المقيدة بالعملة اللبنانية بمقدار 1 مليار ليرة لبنانية، كما زيادة في الودائع المقوّمة بالعملات الأجنبية قدرها 48 مليون دولار.// انتهى //13:58ت م0034