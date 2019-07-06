نجران 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة حبونا أمس، دورة بعنوان "تعلم اللغة الصينية", وذلك بمقر اللجنة.وأوضحت اللجنة أن الدورة التي استمرت 6 أيام وقدمها المهندس صالح بن عايض، تناولت عددًا من المحاور منها مفهوم اللغة الصينية وأساسياتها، وأسرع الطرق لتعلمها وإتقانها وممارستها، إلى جانب تطبيق محادثات عن أيام الأسبوع، والأوقات، والأسماء، والمصطلحات التي يتم استخدامها في الأسواق، والأماكن العامة، ووسائل النقل.وتهدف الدورة إلى تعريف المستفيدين بأهمية اللغة الصينية وفائدة تعلمها، إلى جانب إكسابهم مهارة الكتابة والتحدث باللغة الصينية، حيث تأتي الدورة ضمن برامج وأنشطة اللجنة خلال العطلة الصيفية.// انتهى //14:09ت م0037