المدينة المنورة 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واساستكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث استعداداتها وتجهيزاتها لانطلاق برامج التدريب الصيفي في عامها الثاني لهذا العام 1440هـ غدًا, بمشاركة 5354 معلمًا ومعلمة مسجلين في 156 برنامجًا تدريبيًا منها 108 برامج للبنين و48 برنامجًا للبنات يقدمها أكثر 47 مدربًا ومدربة من خلال 10 مراكز تدريبية منها 5 مراكز للبنين و5 مراكز للبنات.وأوضح مدير عام تعليم المنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم أن لجنة التدريب الصيفي بتعليم المدينة المنورة باشرت أعمالها من وقت مبكر بتجهيز مراكز التدريب واختيار المدربين والمدربات وتوفير وتهيئة كافة المرافق والاحتياجات التعليمية المطلوبة وتذليل الصعوبات لتواكب انطلاقتها تطلعات وازرة التعليم.وأكد أن برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات من أهم البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع مستوى أدائهم المهني وتحسين اتجاهاتهم وصقل مهاراتهم التعليمية وزيادة معارفهم ومستوى مقدرتهم على التميز والإبداع والتجديد فضلًا عن عملها على تجديد معلومات المعلمين وتنميتها وإيقافهم على التطورات الحديثة في تقنيات التعليم وطرق التدريس والاطلاع على أحداث النظريات التربوية والتعليمية.وأضاف أن البرامج تسهم في تعميق الأصول المهنية عن طريق زيادة فعالية المعلمين والمعلمات ورفع كفايتهم الإنتاجية إلى حدها الأقصى من خلال حزمة البرامج التدريبية المتنوعة التي جرى اختيارها بعناية لتواكب رؤية المملكة 2030.ونوه بالإقبال الكبير على التسجيل في البرامج من اليوم الأول للتسجيل الذي عكس حرص واهتمام المعلمين والمعلمات على التطوير ورفع الأداء والتحسين للمستوى، سائلًا المولى تعالى أن تحقق هذه البرامج أهدافها المرجوة.وقدم العبد الكريم شكره وامتنانه للقائمين على هذه البرامج من مشرفين ومشرفات، متمنيًا للمعلمين والمعلمات مزيدًا من التوفيق والنجاح.// انتهى //16:11ت م0050