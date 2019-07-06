الجزائر 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسبدأ بالعاصمة النيجرية نيامي اليوم ، الاجتماع الوزاري للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول جنوب السودان، والتي تضم في عضويتها كل من الجزائر، ورواندا ،والتشاد، ونيجيريا ، وجنوب إفريقيا .و ناقش المشاركون في اجتماع هذه اللجنة ،التقدم المحرز في تنفيذ مسار السلم في جنوب السودان، بالإضافة إلى التأكيد على دعم هذه اللجنة ، والاتحاد الأفريقي ، لمجهودات الهيئة الحكومية للتنمية " ايغاد " الهادفة إلى مرافقة الأطراف في جنوب السودان في مسار السلم والمصالحة.// انتهى //16:12ت م0052