بيروت 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تحسّن بنسبة 1.83%، ليغلق عند مستوى 849.86 نقطة.وسجّل معدل الأسهم المتداولة انخفاضاً ليبلغ 33 ألف و231 سهماً بقيمة 321 ألفاً و161 دولاراً أميركياً، مقابل 400 ألفاً و93 سهماً بقيمة 679 ألفاً و532 دولاراً، خلال الأسبوع السابق.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة في السوق من 8 مليارات و44 مليون دولار في الأسبوع الماضي إلى 8 مليارات و28 مليون دولار هذا الأسبوع.// انتهى //16:12ت م0053