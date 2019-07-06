ظهران الجنوب 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واستنظم إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة غدًا، برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام 1440هـ .وأوضح مدير التعليم المكلف تركي بن أحمد الفالح أن البرامج التي اعتمدتها وزارة التعليم ممثلةً بالمركز الوطني للتطوير المهني أكثر من 720 متدربًا ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية ، بهدف استثمار فترة الإجازة الصيفية في التطوير المهني التعليمي ، وذلك من خلال 48 برنامجاً تطويريًا ونوعيًا بما يتوافق مع احتياجات المعلمين والمعلمات وتخصصاتهم, حيث تقام هذه البرامج في مراكز التطوير المهني التعليمي الرئيسة بسراة عبيدة للبنين والبنات في قاعات تدريبية مجهزة بأحدث الوسائل والأدوات.وقال الفالح : شهدت جميع البرامج التدريبية إقبالاً من المعلمين والمعلمات ، مؤكدًا أن الحقائب التدريبية تتوافق مع البرامج المقرر تنفيذها وفق توجهات وزارة التعليم في تحسين مخرجات التعليم وتجويد نواتج التعلم وتوفير بيئة مهنية داعمة ومحفزة وذلك لاستثمار الأوقات الهادئة ، إضافةً إلى تمكين المستفيدين من حضور البرامج التطويرية أينما تواجدوا خلال الإجازة الصيفية ، وتهيئة المعلم والمعلمة الجدد للممارسة المهنية التعليمية ، واستثمار الخبرات النوعية لدى المستفيدين من برامج التطوير المهني بكافة مجالاتها وأشكالها.ويتضمن الإطار التنظيمي لبرامج التدريب الصيفي الصادر عن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي منظومة من الحوافز المقدمة للمدربين والمتدربين ، منها الحصول على درجة الاهتمام بالنمو المعرفي في بطاقة الأداء الوظيفي ، واحتساب الساعات التدريبية وحفظها في السجل الأكاديمي للمدرب والمتدرب ، والحصول على شهادة معتمدة عن كل برنامج تدريبي خلال فترة التنفيذ ، إضافةً إلى اعتماد عدد الساعات التدريبية في المفاضلة عند الترشيح لأعمال إشرافية أو قيادية على مستوى وزارة التعليم أو إدارة التعليم أو المدرسة ، وكذلك عند الترشيح لبرنامج التطوير النوعي "خبرات"، والبرامج التطويرية الخارجية والتفرغ للدراسات العليا.// انتهى //17:23ت م0058