الرياض 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسانطلق أمس المعسكر الداخلي للمنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة مواليد 2005 في الدمام ضمن المرحلة الاعدادية الأولى للبطولة الخليجية السابعة عشرة لكرة السلة التي ستقام في مملكة البحرين شهر أغسطس المقبل .ويشرف على المنتخب عضو مجلس ادارة الاتحاد حمود المالكي والاداري حسين المسكين والجهاز التدريبي والمدرب التركي تانير ومساعدية سلمان الثواب وزهير الامرد ومدرب الإعداد البدني الصربي فيليب .وتضمنت تشكلية المنتخب اللاعبين " عمر هزازي - اسماعيل الزهراني - محمد البيشي (الهلال) محمد امين- محمد المولد - هارون هاشم ( الوحدة) عبدالرحمن محفوظ - صالح الغامدي - رائد البلوي- عبدالحكيم صالح (الأهلي) عمر ذيب (الاتحاد) حسين الهوساوي - البراء الفتوتاوي (أحد) عبدالملك الزهراني- عبدالباري العليان ( الفتح)باسل المرهون- محمد علي (الابتسام) خلف الدوسري - عبدالرحمن الخوالدة (النهضة) محمد نادر (مضر) حسن علي - مؤمل احمد (السلام) مهدي الزريقي - هاشم الدريوش (النور).// انتهى //17:24ت م0059