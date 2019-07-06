الرياض 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واساختتم الاتحاد السعودي لرفع الأثقال موسمه الرياضي بإقامة بطولة المملكة للنخبة للناشئين، والشباب والكبار، بمدينة الدمام، وضمت الرباعين المتأهلين لهذه البطولة من خلال نتائجهم في بطولة المملكة للأندية وبطولة كأس الاتحاد، وعلى أثرها استحقوا المشاركة في بطولة النخبة، ليبلغ عددهم أكثر من 55 رباعاً.وتوج رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي وعضو مجلس الإدارة جاسم آل وحيد أبطال النخبة حيث حقق المركز الأول في بطولة النخبة للناشئين أمين آل إسماعيل ( الترجي ) وحل ثانياً عبد الله المرزوق ( الهدى) وفِي المركز الثالث نواف السعيد ( الطرف ).وفِي منافسات بطولة النخبة للشباب حقق حسين الماجد ( الترجي) المركز الأول ، وحل ثانياً علي العلوي ( الخويلدية) وفِي المركز الثالث حسن الصنابير ( الترجي) .وفِي بطولة النخبة للكبار جاء أولاً إسماعيل آل صويلح ( الخويلدية ) وثانياً مصطفى الميلاد ( الترجي ) وفِي المركز الثالث سامي العثمان ( الطرف) .وشهدت البطولة تنافساً كبيراً في جميع الفئات رغبة في تحقيق الأفضلية على مستوى الرباعين في فئاتهم وللحصول على المكافأة المالية التي وضعها مجلس إدارة الاتحاد، رغبة في إضفاء المزيد من الدافعية والتشجيع للرباعين لتقديم أفضل ما لديهم بما يعود بالنفع على منتخب الأخضر، الذي تنتظره استحقاقات مهمة في الفترة المقبلة أهمها بطولة العالم التأهيلية لأولمبياد طوكيو 2020م وبطولة آسيا للناشئين والشباب والبطولة العربية.// انتهى //17:25ت م0060