الجزائر 03 ذو القعدة 1400 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واستشارك الجزائر غداً، في القمّة الاستثنائيّة الـ 12 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي تستضيفها العاصمة النيجريّة نيامي.وأفادت رئاسة الجهورية الجزائرية في بيان اليوم , أن رئيس الوزراء الجزائري نورالدين بدوي ، سيرأس وفد بلاده إلى هذه القمة ، التي ستتضمن الإعلان الرسمي عن إطلاق منطقة التبادل الحر بالقارة الإفريقية.// انتهى //17:26ت م0061