سياسي / الجزائر تشارك في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي بالنيجر
السبت 1440/11/3 هـ الموافق 2019/07/06 م واس
الجزائر 03 ذو القعدة 1400 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واس
تشارك الجزائر غداً، في القمّة الاستثنائيّة الـ 12 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي تستضيفها العاصمة النيجريّة نيامي.
وأفادت رئاسة الجهورية الجزائرية في بيان اليوم , أن رئيس الوزراء الجزائري نورالدين بدوي ، سيرأس وفد بلاده إلى هذه القمة ، التي ستتضمن الإعلان الرسمي عن إطلاق منطقة التبادل الحر بالقارة الإفريقية.
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