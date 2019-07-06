القطيف 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسينظم نادي الحي بمدرسة جعفر بن أبي طالب الابتدائية بمحافظة القطيف بعد غدٍ، برنامجًا تعريفيًا لبرامج ومسابقات "موهبة", دعمًا للموهوبين وتحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠م، كما يقدم البرنامج المدرب المعتمد لبرنامج "موهبة" المعلم أحمد المطرود, حيث يستهدف من خلاله طلاب جميع المراحل التعليمية "ابتدائي، متوسط، ثانوي"، بمشاركة أولياء الأمور، وذلك بمقر النادي بالقطيف.ويتضمن البرنامج عدة محاور منها اكتشاف الموهوب وتمكينه من صقل الموهوبة وتنميتها، وتعريف الطلاب كيفية الانضمام لبرنامج موهبة، وكيف يستفيد الطالب الموهوب من اختصار المرحلة الدراسية، والأماكن التي يمكن قبول الموهوب فيها بعد تخرجه في المرحلة الثانوية.// انتهى //17:35ت م0064