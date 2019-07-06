سياسي / وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي
السبت 1440/11/3 هـ الموافق 2019/07/06 م واس
القاهرة 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واس
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، نظيره البوروندي إيزيكيال نيبيجيرا، على هامش الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية الـ 12 لقمة الاتحاد الإفريقي التي تستضيفها نيامي عاصمة النيجر .
وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
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17:39ت م
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