القاهرة 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، نظيره البوروندي إيزيكيال نيبيجيرا، على هامش الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية الـ 12 لقمة الاتحاد الإفريقي التي تستضيفها نيامي عاصمة النيجر .وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //17:39ت م0067